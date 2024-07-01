Тульские спортсмены выступят на чемпионате мира по плаванию на открытой воде во Франции

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 23 по 27 июня в Саратовской области состоялся чемпионат России по подводному спорту на открытой воде. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 10 регионов страны.

Сборная команда Тульской области заняла первое место, набрав 1044 очка. В личных видах программы наши спортсмены показали следующие результаты:

5 км плавание в ластах

2 место — Семен Хромов,

2 место — Надежда Гречишкина,

3 место — Валерия Дудченко,

4 место — Валерия Соломатина.

3 км плавание в классических ластах

2 место — Леонид Сычев.

1 км плавание в ластах

2 место — Семен Хромов,

2 место — Валерия Дудченко.

1 км плавание в классических ластах

2 место — Григорий Дудченко,

3 место — Денис Шауберт.

В эстафетном плавании 4×2 км — плавание в ластах — смешанная тульская команда стала первой. В её составе выступили: Валерия Соломатина, Валерия Дудченко, Семен Хромов, Леонид Сычев.

Эстафета 4×1 км в классических ластах — первое место: Надежда Гречишкина, Валерия Дудченко, Денис Шауберт, Леонид Сычев.

Пловцов подготовили ЗТР Павел Григорьевич Дудченко, Наталья Дудченко, Марина Васильева и тренер высшей категории Павел Павлович Дудченко.

Как сообщает минспорта Тульской области, все спортсмены прошли отбор в сборную России и выступят на чемпионате мира во Франции в сентябре.