Туляка, угнавшего машину отряда «ЛизаАлерт», поймали в Слободке

Стали известны детали инцидента с угнанным автомобилем поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, белую «Волгу» с остановки улицы Мосина украл 47-летний житель областного центра. Его задержали в селе Слободка под Тулой. Автомобиль уже вернули владельцам.

— В настоящее время в отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Туле устанавливаются обстоятельства и мотивы совершенного задержанным туляком преступного деяния, — сообщили в ведомстве.

Напомним, о пропаже автомобиля волонтеры отряда «ЛизаАлерт» заявили 25 июня. В салоне «Волги» находилось отрядное оборудование, критически необходимое волонтерам в сезон активных поисков. К счастью, машину с важным оборудованием вернули в целости и сохранности.