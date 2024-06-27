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Туляка, угнавшего машину отряда «ЛизаАлерт», поймали в Слободке

Туляка, угнавшего машину отряда «ЛизаАлерт», поймали в Слободке

Полиция выясняет мотивы кражи.

Стали известны детали инцидента с угнанным автомобилем поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, белую «Волгу» с остановки улицы Мосина украл 47-летний житель областного центра. Его задержали в селе Слободка под Тулой. Автомобиль уже вернули владельцам. 

— В настоящее время в отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Туле устанавливаются обстоятельства и мотивы совершенного задержанным туляком преступного деяния, — сообщили в ведомстве. 

Напомним, о пропаже автомобиля волонтеры отряда «ЛизаАлерт» заявили 25 июня. В салоне «Волги» находилось отрядное оборудование, критически необходимое волонтерам в сезон активных поисков. К счастью, машину с важным оборудованием вернули в целости и сохранности.

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Автор:
сегодня, в 15:24 +1
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угон ВолгиЛизаАлерт
Место
Тула

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