При пожаре на ул. Металлургов спасли четверых жильцов пятиэтажки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажки на ул. Металлургов. Было спасено 4 человека. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев никто не пострадал. В результате на кухне сгорел кухонный гарнитур.

Огонь ликвидировали 15 специалистов и 4 единицы спецтехники регионального МЧС. Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: