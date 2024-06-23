  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. При пожаре на ул. Металлургов спасли четверых жильцов пятиэтажки - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
При пожаре на ул. Металлургов спасли четверых жильцов пятиэтажки
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре на ул. Металлургов спасли четверых жильцов пятиэтажки

В квартире сгорел кухонный гарнитур. Обошлось без пострадавших.

Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажки на ул. Металлургов. Было спасено 4 человека. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев никто не пострадал. В результате на кухне сгорел кухонный гарнитур.

photo_2024-06-23_14-34-08.jpg

Огонь ликвидировали 15 специалистов и 4 единицы спецтехники регионального МЧС. Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:

  • держите дома огнетушитель,
  • установите пожарный извещатель – он увеличит шансы на спасение,
  • не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:42 0
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областипожарвозгорание
Место
Тульская областьТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель Mercedes посчитал, что его время дороже соблюдения ПДД
В Туле водитель Mercedes посчитал, что его время дороже соблюдения ПДД
Вячеслав Романов покинул пост главы Минпромторга Тульской области
Вячеслав Романов покинул пост главы Минпромторга Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.