При пожаре на ул. Металлургов спасли четверых жильцов пятиэтажки

Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажки на ул. Металлургов. Было спасено 4 человека. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев никто не пострадал. В результате на кухне сгорел кухонный гарнитур.
Огонь ликвидировали 15 специалистов и 4 единицы спецтехники регионального МЧС. Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:
- держите дома огнетушитель,
- установите пожарный извещатель – он увеличит шансы на спасение,
- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.