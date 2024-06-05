Мошенники «развели» жителя Щекино на 6 млн рублей

В Щекино 57-летний местный житель стал жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



По предварительной информации, неизвестные позвонили потерпевшему по телефону и представились сотрудниками пенсионного фонда. Заявили мужчине, что ему необходимо заново рассчитать пенсионные накопления — для этого необходимо записаться на прием с помощью кодов подтверждения, которые придут ему в сообщениях. Мужчина продиктовал коды, с помощью которых злоумышленники получили доступ к его личному кабинету на Госуслугах.

После этого преступники связались с потерпевшим в WhatsApp, напугали его тем, что неизвестные взяли от его имени кредит на 2 млн рублей. Для расторжения кредита мужчине якобы необходимо было лично оформить кредит на такую же сумму и перевести все свои деньги на «безопасный счет».

Таким образом потерпевший лишился 6 миллионов рублей. И только после перевода денег догадался, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».





