«Тинькофф» стал Т-Банком

Изменения начнутся с 5 июня: во всех онлайн-каналах и рекламе будет использоваться новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т» посередине и название «Т-Банк». За несколько месяцев обновят вывески и перекрасят банкоматы. По словам топ-менеджера, активностей, которые запланированы в рамках июня — июля, будет «более чем достаточно, чтобы донести посыл, что теперь мы Т-Банк». Цветовой ряд бренда, значимая часть визуала и слоган «Он такой один» сохранится.

Слово «Тинькофф» в названии банка вместе с гербом на логотипе существовало с момента основания Олегом Тиньковым* (*признан в России иноагентом) в 2006 году.