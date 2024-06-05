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«Тинькофф» стал Т-Банком
Фото freepik.ru.

«Тинькофф» стал Т-Банком

Ребрендинг банка придется на 5 июня.

Группа «Тинькофф», в которую входит банк, страховая, брокер, мобильный оператор, а также lifestyle-сервисы, эволюционирует в Т-Банк.

— У нас есть четкое понимание и убеждение, что клиенты нас полностью ассоциируют с «Т» и щитом, — на этом строится наша стратегия дальнейшей приватизации буквы «Т» и превращения ее в универсальный визуальный атрибут наших продуктов и сервисов, — отметил в интервью «Ведомостям» председатель правления банка Станислав Близнюк.

Изменения начнутся с 5 июня: во всех онлайн-каналах и рекламе будет использоваться новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т» посередине и название «Т-Банк». За несколько месяцев обновят вывески и перекрасят банкоматы. По словам топ-менеджера, активностей, которые запланированы в рамках июня — июля, будет «более чем достаточно, чтобы донести посыл, что теперь мы Т-Банк». Цветовой ряд бренда, значимая часть визуала и слоган «Он такой один» сохранится.

Слово «Тинькофф» в названии банка вместе с гербом на логотипе существовало с момента основания Олегом Тиньковым* (*признан в России иноагентом) в 2006 году. 

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