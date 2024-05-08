Житель Суворова унизил честь и достоинство коллеги

И заплатит за это штраф.

В Суворове местный житель признан виновным в оскорблении, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 27 апреля обвиняемый, неудовлетворенный работой коллеги, нецензурно унизил ее. Тем самым мужчина унизил честь и достоинство девушки. В судебном заседании обвиняемый не признал вину и заявил, что его бранные слова не относились к потерпевшей. Однако его вина была доказана показаниями свидетелей.

Постановлением суда мужчине назначено наказание в виде 3000 рублей.