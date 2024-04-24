Тулячка пыталась пронести в суд нож в виде авторучки

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Туле судебные приставы за один день пресекли сразу две попытки проноса ножей в здание Зареченского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Нож в виде авторучки был обнаружен у 52-летней женщины, прибывшей на заседание по гражданскому делу. Она попыталась убедить приставов в том, что у нее нет запрещенных предметов.

Спустя пару часов в этот же суд прибыл 37-летний туляк, который при себе имел рюкзак с личными вещами. Мужчина тоже заявил сотрудникам органов принудительного исполнения, что у него нет запрещенных предметов. Но в поясной сумке приставы обнаружили нож-бабочку.

На граждан составили административные протоколы по ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).