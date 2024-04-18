В Туле временно ограничат движение трамваев № 10 и 14

В Туле на одном из участков улично-дорожной сети запланирован ремонт трамвайных путей. Для обеспечения безопасности дорожного движения 20 и 21 апреля с 9.00 до 19.00 будет ограничено движение трамвайного транспорта от ул. Павшинский Мост до ул. Нижняя Студенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На время введения ограничений схема движения трамваев будет изменена: