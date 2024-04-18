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В Туле временно ограничат движение трамваев № 10 и 14

В Туле временно ограничат движение трамваев № 10 и 14

Из-за ремонта.

В Туле на одном из участков улично-дорожной сети запланирован ремонт трамвайных путей. Для обеспечения безопасности дорожного движения 20 и 21 апреля с 9.00 до 19.00 будет ограничено движение трамвайного транспорта от ул. Павшинский Мост до ул. Нижняя Студенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На время введения ограничений схема движения трамваев будет изменена:

  • № 10 (ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика) — ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский вокзал.
  • № 14 (пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика) — пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский вокзал.

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