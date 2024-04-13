Алексей Дюмин встретился с Игорем Цховребовым, который в ближайшее время отправится в зону СВО

Встреча состоялась 12 апреля – 25 марта Игорь Цховребов, более 8 лет возглавлявшим администрацию Киреевского района, сообщил о своем решении пойти на СВО.

Алексей Дюмин отметил, что Игорь Цховребов занимал одну из ключевых должностей в системе региональной власти и успешно выполнял непростую и ответственную работу, требующую особого внимания к проблемам жителей.

«Мы много лет работаем с Вами бок о бок на благо Тульской области. Я с уважением и пониманием отношусь к Вашему решению подписать контракт на службу в Вооруженных Силах России. Это выбор настоящего мужчины, защитника Отечества, пример мужества и верности долгу перед Родиной», – сказал губернатор.

Игорь Цховребов родился в семье потомственных военных. Алексей Дюмин отметил отличное образование Игоря Цховребова, который окончил одно из лучших военных учебных заведений страны – Новосибирское общевойсковое командное училище.

Игорь Цховребов принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Много лет посвятил службе в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и сейчас вновь возвращается в ее ряды на командную должность.

Губернатор отметил, что военнослужащие 106-й дивизии героически выполняют боевые задачи с первых дней СВО. Алексей Дюмин подчеркнул, что правительство региона продолжит делать все для поддержки тульских военнослужащих, которые отстаивают интересы Родины.

Глава региона пожелал Игорю Цховребову спецназовской удачи, успехов, силы духа.

«Берегите личный состав и возвращайтесь на тульскую землю с Победой, живым и здоровым!» – сказал Алексей Дюмин.

Игорь Цховребов поблагодарил губернатора, своих коллег и семью за поддержку и теплые слова.

«Надеюсь, мои военные знания, полученные ранее, а также опыт, приобретенный в качестве главы администрации муниципального образования, позволят успешно выполнить все поставленные задачи», – сказал Игорь Цховребов.

Губернатор подарил Игорю Цховребову икону Святого Георгия Победоносца.

«Пусть икона Вас оберегает и хранит. Она помогает защитникам Отечества, которые борются со злом», – сказал Алексей Дюмин.