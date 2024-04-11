Как будут работать тульские музеи в майские праздники

28-30 апреля
10.00 — 20.00:
- музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Музей обороны Тулы.
10.00 — 18.00:
- музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
- Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- Музей русского и современного искусства в Крапивне;
- музей на станции «Жданка».
10.00 — 19.00:
- музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
- Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».
11.00 — 19.00:
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».
1 мая
10.00 — 18.00:
- музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
- Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- Музей русского и современного искусства в Крапивне;
- музей на станции «Жданка»;
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
- Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»;
- Музей обороны Тулы.
11.00 — 19.00:
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».
9 мая
12.00 — 18.00:
- музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- музей «Тульские самовары».
10.00 — 20.00:
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Музей обороны Тулы.
10.00 — 18.00:
- музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинскийисториколандшафтный музей-заповедник;
- Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- Музей русского и современного искусства в Крапивне;
- музей на станции «Жданка».
10.00 –19.00:
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
- Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».
11.00 — 19.00:
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».
10-11 мая
10.00 — 20.00:
- музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Музей обороны Тулы.
10.00 — 18.00:
- музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
- Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- Музей русского и современного искусства в Крапивне;
- музей на станции «Жданка».
10.00 — 19.00:
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
- Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».
11.00 — 19.00:
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».
12 мая
10.00 — 18.00:
- музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
- Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- Музей русского и современного искусства в Крапивне;
- музей на станции «Жданка»;
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
- Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»;
- Музей обороны Тулы.
11.00 — 19.00
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».