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Как будут работать тульские музеи в майские праздники
Фото Алексея Пирязева.

Как будут работать тульские музеи в майские праздники

Публикуем график.

28-30 апреля 

10.00 — 20.00:

  • музей «Тульский кремль»; 
  • Тульский военно-исторический музей; 
  • музей «Тульские самовары»; 
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства; 
  • Тульский областной краеведческий музей; 
  • Тульский музей изобразительных искусств; 
  • Выставочный зал; 
  • Музей П. Н. Крылова; 
  • Дом-музей В. В. Вересаева; 
  • Богородицкий дворец-музей и парк; 
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова; 
  • Историко-мемориальный музей Демидовых;
  • Музей обороны Тулы.

10.00 — 18.00:

  • музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева; 
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник; 
  • Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»; 
  • Музей русского и современного искусства в Крапивне; 
  • музей на станции «Жданка».

10.00 — 19.00:

  • музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
  • Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».

11.00 — 19.00:

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».

1 мая 

10.00 — 18.00:

  • музей «Тульский кремль»; 
  • Тульский военно-исторический музей; 
  • музей «Тульские самовары»; 
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства; 
  • Тульский областной краеведческий музей; 
  • Тульский музей изобразительных искусств; 
  • Выставочный зал; 
  • Музей П. Н. Крылова; 
  • Дом-музей В. В. Вересаева; 
  • Богородицкий дворец-музей и парк; 
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова; 
  • Историко-мемориальный музей Демидовых; 
  • музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева; 
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник; 
  • Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • Музей русского и современного искусства в Крапивне; 
  • музей на станции «Жданка»;
  • Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
  • Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»;
  • Музей обороны Тулы.

11.00 — 19.00:

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».

9 мая 

12.00 — 18.00:

  • музей «Тульский кремль»; 
  • Тульский военно-исторический музей; 
  • музей «Тульские самовары».

10.00 — 20.00:

  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства; 
  • Тульский областной краеведческий музей; 
  • Тульский музей изобразительных искусств; 
  • Выставочный зал; 
  • Музей П. Н. Крылова; 
  • Дом-музей В. В. Вересаева; 
  • Богородицкий дворец-музей и парк; 
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова; 
  • Историко-мемориальный музей Демидовых; 
  • Музей обороны Тулы.

10.00 — 18.00:

  • музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева; 
  • Девягорско-Лихвинскийисториколандшафтный музей-заповедник; 
  • Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • Музей русского и современного искусства в Крапивне; 
  • музей на станции «Жданка».

10.00 –19.00:

  • Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
  • Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».

11.00 — 19.00:

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».

10-11 мая 

10.00 — 20.00:

  • музей «Тульский кремль»; 
  • Тульский военно-исторический музей; 
  • музей «Тульские самовары»; 
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства; 
  • Тульский областной краеведческий музей; 
  • Тульский музей изобразительных искусств; 
  • Выставочный зал; 
  • Музей П. Н. Крылова; 
  • Дом-музей В. В. Вересаева; 
  • Богородицкий дворец-музей и парк; 
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова; 
  • Историко-мемориальный музей Демидовых;
  • Музей обороны Тулы.

10.00 — 18.00:

  • музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева; 
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник; 
  • Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • Музей русского и современного искусства в Крапивне; 
  • музей на станции «Жданка».

10.00 — 19.00:

  • Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
  • Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».

11.00 — 19.00:

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».

12 мая 

10.00 — 18.00:

  • музей «Тульский кремль»; 
  • Тульский военно-исторический музей; 
  • музей «Тульские самовары»; 
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства; 
  • Тульский областной краеведческий музей; 
  • Тульский музей изобразительных искусств; 
  • Выставочный зал; 
  • Музей П. Н. Крылова; 
  • Дом-музей В. В. Вересаева; 
  • Богородицкий дворец-музей и парк; 
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова; 
  • Историко-мемориальный музей Демидовых; 
  • Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева; 
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник; 
  • Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • Музей русского и современного искусства в Крапивне;
  • музей на станции «Жданка»;
  • Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
  • Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»;
  • Музей обороны Тулы.

11.00 — 19.00

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».

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