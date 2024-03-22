Жителей Тульской области вновь напугали хлопки в небе

Утром 22 марта жители Тульской области в соцсетях сообщили о звуках взрывов в небе, не на шутку их перепугавших.

По словам очевидцев, грохот был такой силы, что от него тряслись окна и двери в домах. Слышен грохот был над Щекино и Ефремовом.