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Жителей Тульской области вновь напугали хлопки в небе

Жителей Тульской области вновь напугали хлопки в небе

О громких хлопках сообщают жители городов Щекино и Ефремова.

Утром 22 марта жители Тульской области в соцсетях сообщили о звуках взрывов в небе, не на шутку их перепугавших.

По словам очевидцев, грохот был такой силы, что от него тряслись окна и двери в домах. Слышен грохот был над Щекино и Ефремовом.

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