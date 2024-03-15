В Новомосковске загорелась баня

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковске владельцы бани сообщили в пожарную охрану о едком запахе дыма. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, спасатели прибыли на место спустя две минуты. Здание уже охватило пламя.

— Благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар случился из-за перекаливания печи. К счастью, никто не пострадал.

В МЧС напомнили правила безопасности при работе бани: