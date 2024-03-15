В Новомосковске загорелась баня

В Новомосковске владельцы бани сообщили в пожарную охрану о едком запахе дыма. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, спасатели прибыли на место спустя две минуты. Здание уже охватило пламя.
— Благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня, — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, пожар случился из-за перекаливания печи. К счастью, никто не пострадал.
В МЧС напомнили правила безопасности при работе бани:
- не оставляйте топящуюся печь без присмотра;
- не используйте неисправную печь и не топите её слишком сильно;
- своевременно убирайте золу и очищайте дымоход от сажи.