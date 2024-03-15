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В Новомосковске загорелась баня
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковске загорелась баня

Пожар случился из-за перекаливания печи.

В Новомосковске владельцы бани сообщили в пожарную охрану о едком запахе дыма. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, спасатели прибыли на место спустя две минуты. Здание уже охватило пламя. 

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— Благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня, — сообщили в ведомстве. 

По предварительным данным, пожар случился из-за перекаливания печи. К счастью, никто не пострадал.

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В МЧС напомнили правила безопасности при работе бани:

  • не оставляйте топящуюся печь без присмотра;
  • не используйте неисправную печь и не топите её слишком сильно;
  • своевременно убирайте золу и очищайте дымоход от сажи.

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