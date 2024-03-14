Специалисты налоговой и Гостехнадзора проведут консультации для туляков

Заранее на прием записываться не нужно.

15 марта во Флагманском отделении МФЦ по адресу Тула, ул. Демонстрации, 26-б специалисты Управления Федеральной налоговой службы и Гостехнадзора проведут консультации для населения.

С 10.00 до 12.00 представители УФНС проконсультируют по следующим вопросам:

получение доступа к «Личному кабинету для физических лиц»;

информирование о наличии задолженности (с выдачей платежного документа на оплату);

информирование о порядке декларирования доходов физических лиц, полученных в 2023 году;

разъяснение порядка направления уведомления о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЛК Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

информирование о порядке предоставления налоговых льгот при налогообложении имущества за 2023 год.

С 13.00 до 15.00 специалисты Гостехнадзора расскажут: