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Специалисты налоговой и Гостехнадзора проведут консультации для туляков

Специалисты налоговой и Гостехнадзора проведут консультации для туляков

Заранее на прием записываться не нужно.

15 марта во Флагманском отделении МФЦ по адресу Тула, ул. Демонстрации, 26-б специалисты Управления Федеральной налоговой службы и Гостехнадзора проведут консультации для населения.

С 10.00 до 12.00 представители УФНС проконсультируют по следующим вопросам:

  • получение доступа к «Личному кабинету для физических лиц»;
  • информирование о наличии задолженности (с выдачей платежного документа на оплату);
  • информирование о порядке декларирования доходов физических лиц, полученных в 2023 году;
  • разъяснение порядка направления уведомления о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЛК Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
  • информирование о порядке предоставления налоговых льгот при налогообложении имущества за 2023 год.

С 13.00 до 15.00 специалисты Гостехнадзора расскажут:

  • о порядке замены удостоверения тракториста-машиниста;
  • о порядке государственной регистрации, а также снятии с учета самоходной техники;
  • правила проведения технического осмотра самоходных машин.

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