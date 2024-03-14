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В Щекино мужчина надругался над школьницей и пытался ее убить: суд огласил приговор

В Щекино мужчина надругался над школьницей и пытался ее убить: суд огласил приговор

Обвиняемый отправится в колонию особого режима.

В Туле 44-летний местный житель признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и покушении на убийство.

Судом установлено, что 20 июля 2023 года на улице Советской в Щекино обвиняемый напал на несовершеннолетнюю, затащил в кусты и, угрожая убийством, совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера.

Затем он пытался задушить жертву, но на помощь девушке пришли студент и школьник, ставшие свидетелями преступления.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. 

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Автор:
сегодня, в 12:45 0
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