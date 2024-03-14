В одном из продуктовых магазинов Тулы торговали нелегальными электронными сигаретами

В Туле сотрудники регионального Роспотребнадзора провели мониторинговую закупку в магазине «Продукты», расположенном на улице Металлургов, 84-в.

В ходе закупки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства в части реализации никотинсодержащей продукции (электронных систем доставки никотина одноразового использования, жидкостей для электронных испарителей одноразового и многоразового использования) без маркировки средствами идентификации, без передачи достоверных сведений в Государственную информационную систему мониторинга товаров.

Из оборота изъято 36 единиц никотинсодержащей продукции, в том числе немаркированной средствами идентификации. За допущенные нарушения владелец магазина заплатит штраф в 31 000 рублей.