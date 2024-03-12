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Затянуло руку в станок: туляк с помощью прокуратуры взыскал 200 тыс. рублей с работодателя

Затянуло руку в станок: туляк с помощью прокуратуры взыскал 200 тыс. рублей с работодателя

Мужчина получил травму на производстве.

26-летний сотрудник ООО «ФНМ Алькар» обратился в Узловскую межрайонную прокуратуру. Он сообщил о нарушении своих трудовых прав на рабочем месте.

В ходе проверки на предприятии обнаружили нарушения законодательства об охране труда. Оказалось, что чесальная машина эксплуатировалась без защитного кожуха на узле съемного вала. Из-за этого рукав спецодежды сотрудника затянуло в барабан, и в результате мужчина получил травму руки, повлекшую вред здоровью средней тяжести.

— С целью защиты интересов работника межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия компенсации морального вреда. С коммерческой организации взыскано 200 тыс. рублей, — прокомментировали в пресс-службе облпрокуратуры.

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