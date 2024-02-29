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В Туле судят мужчину, который избил ухажёра своей матери: тот умер в больнице
Фото из архива Myslo

В Туле судят мужчину, который избил ухажёра своей матери: тот умер в больнице

Трагедия произошла вечером 15 июня прошлого года.

Прокурор Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации пресс-службы ведомства, вечером 15 июня прошлого года обвиняемый пришёл в гости к своей матери, где поссорился с её 52-летним ухажёром.

Злоумышленник несколько раз ударил мужчину по голове. От полученных повреждений потерпевший на следующий день скончался в больнице. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

 

 

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сегодня, в 22:30 0
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