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Тульского чиновника осудили за получение взяток почти на миллион рублей
Фото из архива Myslo

Тульского чиновника осудили за получение взяток почти на миллион рублей

Мужчина приговорён к штрафу в 1,3 млн рублей и лишён права ближайшие 2,5 года трудиться на госслужбе.

Прокуратура Центрального района Тулы поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего бывшего инспектора Приокского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в получении 14 взяток за незаконные действия.

По данным пресс-службы ведомства, в 2019 году директор коммерческой организации через посредника договорился с чиновником о содействии в заключении договоров на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности в подконтрольных организациях.

За два с небольшим года взяточник «помог» коммерсанту заключить 14 договоров на проведение экспертиз. За это он получил 992 тысячи рублей. Действия должностного лица были пресечены сотрудниками регионального УФСБ России.

Суд приговорил бывшего чиновника к штрафу в размере 1,3 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2,5 года.

 

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сегодня, в 20:45 −1
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