Пьяный водитель Peugeot влетел в сугроб на ул. Болдина и продолжал пить коньяк

Скрин видео Тула.Жесть

О ДТП сообщили очевидцы: им показалось, что трамвай столкнулся с легковушкой. Оказалось, что все немного проще. Водитель Peugeot не смог справиться с управлением на повороте и врезался в сугроб. Точнее — сугроб его остановил.

Когда очевидцы и водитель трамвая заглянули в салон, то увидели, что мужчина за рулем автомобиля пьян. При этом, по словам очевидцев, он доставал бутылку и прикладывался к ней.

На место выехали ГИБДД, МЧС и скорая.

По нашим данным, внешние признаки опьянения у водителя присутствуют. Все покажет освидетельствование.

Сейчас инспекторы ДПС и сотрудники МЧС принимают меры для скорейшего восстановления движения транспорта.

UPD: Исследование показало 1.640 мг/л (водителя «продули»). В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).