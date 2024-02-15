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Пьяный водитель Peugeot влетел в сугроб на ул. Болдина и продолжал пить коньяк
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Пьяный водитель Peugeot влетел в сугроб на ул. Болдина и продолжал пить коньяк

Утром 15 февраля на пересечении ул. Болдина и Оружейной произошла странная авария.

О ДТП сообщили очевидцы: им показалось, что трамвай столкнулся с легковушкой. Оказалось, что все немного проще. Водитель Peugeot не смог справиться с управлением на повороте и врезался в сугроб. Точнее — сугроб его остановил.

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Когда очевидцы и водитель трамвая заглянули в салон, то увидели, что мужчина за рулем автомобиля пьян. При этом, по словам очевидцев, он доставал бутылку и прикладывался к ней.

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На место выехали ГИБДД, МЧС и скорая. 

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По нашим данным, внешние признаки опьянения у водителя присутствуют. Все покажет освидетельствование.

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Сейчас инспекторы ДПС и сотрудники МЧС принимают меры для скорейшего восстановления движения транспорта.

UPD: Исследование показало 1.640 мг/л (водителя «продули»). В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

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Автор:
сегодня, в 11:35 +7
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