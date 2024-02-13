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Нелегал сел за руль пьяным и пытался дать взятку полицейским
Фото из архива Myslo

Нелегал сел за руль пьяным и пытался дать взятку полицейским

За день мужчина собрал «‎комбо» преступлений‎.

Новомосковский СК завершил расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Ему вменяют серию преступлений, среди которых
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и покушение на дачу взятки.

Так, обвиняемый был ранее лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. И все же в ноябре 2023 года сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина катался по Новомосковску, пока его не остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Обвиняемый пытался дать им 20 тыс. рублей за непривлечение к ответственности. Полицейские предупредили, что взятка — уголовное преступление, оформили на пьяного водителя протокол, доставили его на медосвидетельствование, а затем — в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Все это время мужчина предлагал решить вопрос деньгами. 

— Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено нарушение миграционного законодательства со стороны 40-летнего гражданина, в связи с чем последний привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ, — прокомментировали в СУ СКР по Тульской области.

Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 

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СУ СКР по Тульской областиНовомосковск

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