Активист «Свободной Тулы»: 12-й трамвай – это миф?

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Активисты «Свободной Тулы» опубликовали пост о трамваях. Но и не только о них. В официальном обращении к главе адмнистрации Тулы они пишут:

— Из всех официальных источников, связанных с администрацией Тулы, можно узнать, что общественный транспорт развивается семимильными шагами: запускаются новые единицы техники, трамвайное движение в Туле в приоритете, ради них перекрывают участки дорожно-транспортной сети, перекладывают рельсошпальную решетку, в Туле появился целый прайд «Львят».

Но при этом самих трамваев попросту нет на маршруте!

Личный опыт. Вчера, 12 февраля, я решил воспользоваться своим любимым видом транспорта — трамваем. И примерно в 19 часов подошел на трамвайную остановку «Ул. Станиславского», чтобы на 12-м трамвае уехать на ул. Кауля. И сделать этого не смог. Начиная с конечной 12-го трамвая до остановки «Ул. Станиславского» не было ни одного трамвая, ближайший из них проехал мимо меня через несколько минут в сторону конечной. То есть мне и еще двум десяткам пассажиров нужно было всего-то подождать, пока этот трамвай доедет до конечной и приедет обратно. В итоге, простояв на остановке примерно полчаса, я уехал на такси.

При написании этого обращения, при опросе знакомых выявил интересную закономерность: так в городе ездит не только 12-й трамвай, но и другие виды транспорта.

Тем ироничнее звучат призывы в непогоду пересаживаться на общественный транспорт.

В подтверждение опубликовано видео с экрана Яндекс.Транспорта:

Друзья, а вы пользуетесь 12-м трамваем? Как он ходит? Расскажите в комментариях!