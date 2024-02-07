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Под Тулой в бывшем коровнике накрыли цех по производству ядовитой «незамерзайки»: подробности
Кадр из видео.

Под Тулой в бывшем коровнике накрыли цех по производству ядовитой «незамерзайки»: подробности

Оперативники изъяли более 60 тонн спиртосодержащей жидкости, около 5000 канистр с готовой продукцией.

Ранее Myslo писал, что в одном из поселков Большой Тулы правоохранители накрыли цех по производству ядовитой стеклоомывайки. В ГУ МВД России по Московской области рассказали подробности.

Напомним, ранее правоохранителям поступила информация, что в одном из автосервисов, расположенных в деревне Васькино в Чехове, продается «незамерзайка» с метанолом. При проведении закупки товара информация подтвердилась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили цех по производству опасной незамерзающей жидкости на территории бывшего коровника в поселке Новая Земля Большой Тулы.

— При обследовании помещений цеха оперативники обнаружили и изъяли: полуавтоматическую линию по розливу «незамерзайки», более 60 тонн спиртосодержащей жидкости, около 5 тысяч канистр с готовой продукцией объемом по 4 и 5 литров каждая, а также пластиковую тару, крышки и этикетки. В момент появления сотрудников полиции на производстве находилось пять человек, — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительным данным, цех работал около трех месяцев, руководил производственным процессом 41-летний житель Климовска, а технологическим — 38-летний житель Подольска. Разливали продукцию под заказ, а затем реализовывали на территориях соседних регионов, в том числе в Московской области.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время деятельность цеха прекращена.

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