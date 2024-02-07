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В Ясную Поляну с гастролями едут студенты Театральной школы Константина Райкина
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В Ясную Поляну с гастролями едут студенты Театральной школы Константина Райкина

23, 24 и 25 февраля на сцене ДК «Ясная Поляна» выступят студенты актерского факультета Высшей школы сценических искусств.

Зрители увидят спектакль «Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры».

«2022. Разговоры» — творческое исследование в технике вербатим, которое провели третьекурсники мастерской Анны Ивановой-Брашинской. Будущие актеры попытались выяснить, о чем говорили люди в 2022 году и, главное, как. Результатом их наблюдений стали девять ярких сцен, герои которых — люди разных возрастов и социальных категорий.

Вербатим_номер «Марина».jpg

Отправляясь «в народ» за материалом для этого спектакля, студенты Школы Райкина в какой-то степени повторили опыт Константина Станиславского — во время постановки пьесы «На дне» тот вместе со своими актерами посещал ночлежки Хитрова рынка в Москве, чтобы погрузиться в жизнь их обитателей.

Режиссеры-педагоги — Константин Райкин, Елена Бутенко-Райкина, Полина Райкина. 18+. 

«Два медведя» — два разных режиссерских прочтения одноактной комедии Антона Павловича Чехова «Медведь». В спектакле участвуют выпускники и студенты ВШСИ, а также артисты театра «Сатирикон». Режиссеры — Яна Коваленко и Инес Амами — учатся на пятом заочном режиссерском курсе актерско-режиссерского факультета в мастерской Константина Райкина.

«Два медведя».jpg

К помещице Елене Ивановне Поповой, скорбящей о смерти супруга, внезапно приезжает хозяин соседнего поместья — отставной поручик артиллерии Григорий Иванович Смирнов. Он отчаянно нуждается в деньгах и требует немедленно вернуть долг покойного мужа Поповой. Получив отказ, он вызывает вдову на дуэль. Елена Ивановна принимает вызов, приносит пистолеты и просит поручика научить ее стрелять. Объясняя соседке, как правильно обращаться с оружием, «грубиян» и «медведь» Смирнов неожиданно признается ей в любви… 18+.

Константин Райкин:

Константин Райкин

— Нам кажется, что зрителю будет любопытно увидеть, как по-разному можно поставить одно и то же произведение. Общеизвестный чеховский сюжет в нашем спектакле трактован совершенно по-разному. Таким образом, мы хотим показать зрителю, что такое режиссура и каковы ее возможности.

Расписание спектаклей

23 февраля, 18.00 — «2022. Разговоры».
24 февраля, 15.00 и 18.00 — «Два медведя».
25 февраля, 15.00 и 18.00 — «2022. Разговоры».
 

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Константин Райкин
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ДК Ясная Поляна
 

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