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40% россиян пожаловались на звонки «службы безопасности банка» и «прокуратуры»

40% россиян пожаловались на звонки «службы безопасности банка» и «прокуратуры»

Такую статистику подвели за 2023 год.

Аналитики маркетплейса «Выберу.ру» опросили 3,5 тыс. россиян от 18 до 60 лет. Оказалось, что более 40% из них сталкивались с мошенническими звонками из «службы безопасности банка» или «прокуратуры».

Так, в 2023 году «служба безопасности банка» звонила 27% респондентов. При этом 87% опрошенных заканчивали разговор с мошенниками в течение минуты. 9% понимали, что их деньгами хотят завладеть неизвестные в тот момент, когда у них просили предоставить трехзначный код на обороте карты. 4% опрошенных признались, что стали жертвами мошеннической схемы.

«Звонки из прокуратуры» поступали 14% респондентов. В подавляющем большинстве случаев им сообщали, что со счета физлица пытаются вывести средства. Чтобы предотвратить кражу, требовали срочно перекинуть деньги на другой счет.

С вредоносными ссылками — фишингами сталкивались в общей сложности 42% опрошенных. 13% признались, что передали свои данные злоумышленникам. Еще 6% столкнулись со звонками якобы от сотовых операторов. Основным предлогом для диалога была информация о том, что срок действия сим-карты абонента истекает и его надо продлить. Лишь 4% опрошенных признались, что не сталкивались с финансовыми мошенниками.

Чаще всего на удочку мошенников попадались люди в возрасте от 47 до 60 лет. Наиболее бдительными оказались респонденты от 19 до 24 лет.

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