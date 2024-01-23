  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель BMW проехал на красный два пешеходных перехода - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель BMW проехал на красный два пешеходных перехода

В Туле водитель BMW проехал на красный два пешеходных перехода

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Сергей К. поделился с нами кадрами, которые видеорегистратор его авто снял в районе пересечения ул. Луначарского и ул. Демидовской. На записи видно, как водитель BMW грубо нарушил Правила дорожного движения проехав два пешеходных перехода на красный. Кроме того, он совершил выезд на полосу встречного движения.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина Haval повернул так, что «левее некуда»
Дежурная часть
На пр. Ленина Haval повернул так, что «левее некуда»
сегодня, в 11:30, 74 1723 -5
В Туле водитель «не признал» встречные трамвайные пути и сплошную
Дежурная часть
В Туле водитель «не признал» встречные трамвайные пути и сплошную
вчера, в 16:02, 13 1609 1
Тульский автолюбитель не уважает жильцов своего дома
Дежурная часть
Тульский автолюбитель не уважает жильцов своего дома
21 января, в 19:04, 57 5291 4
В Туле водитель не захотел ждать стрелку для поворота налево
Дежурная часть
В Туле водитель не захотел ждать стрелку для поворота налево
21 января, в 13:14, 16 2379 -3
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На проспекте Ленина скорая помощь столкнулась с Renault Logan
На проспекте Ленина скорая помощь столкнулась с Renault Logan
И воздух свежее, и кадры – огонь: туляки чаще использовали интернет на Камчатке, чем в крупных городах
И воздух свежее, и кадры – огонь: туляки чаще использовали интернет на Камчатке, чем в крупных городах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.