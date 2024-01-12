Тульский таксист без лицензии выехал на вызов и получил три административных протокола

Фото Алексея Пирязева

Полицейские провели «контрольную закупку» услуг такси в Туле. Через сервис заказов они вызвали автомобиль «Киа Рио». На вызов приехал 40-летний водитель.

В ходе проверки выяснилось, что туляк занимался перевозкой незаконно, без лицензии на предпринимательскую деятельность. За это его привлекли к административной ответственности, а именно: за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии).

— Также в отношении водителя автоинспекторы составили два административных материала по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с техническими неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена, — рассказали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.