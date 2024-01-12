  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульский таксист без лицензии выехал на вызов и получил три административных протокола - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский таксист без лицензии выехал на вызов и получил три административных протокола
Фото Алексея Пирязева

Тульский таксист без лицензии выехал на вызов и получил три административных протокола

Его пассажиры оказались «подсадными утками».

Полицейские провели «контрольную закупку» услуг такси в Туле. Через сервис заказов они вызвали автомобиль «Киа Рио». На вызов приехал 40-летний водитель.

В ходе проверки выяснилось, что туляк занимался перевозкой незаконно, без лицензии на предпринимательскую деятельность. За это его привлекли к административной ответственности, а именно: за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии).

— Также в отношении водителя автоинспекторы составили два административных материала по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с техническими неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена, — рассказали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 11:52 0
Другие статьи по темам
Событие
контрольная закупкаполицейские
Место
УГИБДД УМВД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 110 избирательных участках Тулы установят комплексы обработки бюллетеней
В 110 избирательных участках Тулы установят комплексы обработки бюллетеней
Начато объединение двух негосударственных пенсионных фондов
Начато объединение двух негосударственных пенсионных фондов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.