  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: дача - страница 25 - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: дача - страница 25 - MySlo.ru
  5. Новости по тегу: дача - страница 25 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк пожаловался на отсутствие отопления в автобусе №26
Фото читателя.

Туляк пожаловался на отсутствие отопления в автобусе №26

По словам мужчины, при холоде в салоне кабина водителя отапливалась.

Температура чуть теплее, чем на улице, иней на окнах. Пассажир автобуса
№ 26 пожаловался Myslo на ненадлежащие условия перевозки. 

По его наблюдениям, из воздуховодов, расположенными над окнами, нет обдува. А теплый воздух под ногами едва ли греет. Как утверждает очевидец, кабина водителя отапливалась.

Галерея
показать все фотографии

- С ребенком ехать некомфортно, - жалуется мужчина. 

За комментарием Myslo обратился в администрацию Тулы. 

- По информации  МКП "Тулгорэлектротранс» по данному факту проведена проверка. Водитель, осуществляющий управление автобусом по маршруту 26 3 января, пояснил, что отопители салона работают в полном объеме. В течение работы на линии печи водитель не отключал. Для профилактики и избежания подобных обращений пассажиров с водительским составом службы автобусного транспорта будет проведен дополнительный инструктаж на тему: «Соблюдение рекомендаций по отоплению салона транспортного средства», - отметили в пресс-службе администрации города.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:03 −9
Другие статьи по темам
Событие
автобус 26холодный салон
Место
администрация Тулы
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Телеграм-канал: судимый туляк пытался собрать гранату и устроил взрыв в своей квартире
Телеграм-канал: судимый туляк пытался собрать гранату и устроил взрыв в своей квартире
В Туле на Казанской набережной показали сказочный спектакль: фоторепортаж
В Туле на Казанской набережной показали сказочный спектакль: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.