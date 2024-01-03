Туляк пожаловался на отсутствие отопления в автобусе №26

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По словам мужчины, при холоде в салоне кабина водителя отапливалась.

Температура чуть теплее, чем на улице, иней на окнах. Пассажир автобуса

№ 26 пожаловался Myslo на ненадлежащие условия перевозки.

По его наблюдениям, из воздуховодов, расположенными над окнами, нет обдува. А теплый воздух под ногами едва ли греет. Как утверждает очевидец, кабина водителя отапливалась.

- С ребенком ехать некомфортно, - жалуется мужчина.

За комментарием Myslo обратился в администрацию Тулы.

- По информации МКП "Тулгорэлектротранс» по данному факту проведена проверка. Водитель, осуществляющий управление автобусом по маршруту 26 3 января, пояснил, что отопители салона работают в полном объеме. В течение работы на линии печи водитель не отключал. Для профилактики и избежания подобных обращений пассажиров с водительским составом службы автобусного транспорта будет проведен дополнительный инструктаж на тему: «Соблюдение рекомендаций по отоплению салона транспортного средства», - отметили в пресс-службе администрации города.