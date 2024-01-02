Куда могут обратиться туляки по вопросам жизнеобеспечения во время праздников

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Собрали телефоны ответственных в управляющих компаниях и в ресурсоснабжающих предприятиях.

Публикуем телефоны для связи с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями Тулы.

Управляющие компании:

1. ООО «УК №1» Генеральный директор – Серьянова Тамара Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

2. ООО «Альфа» Генеральный директор – Назаров Роман Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

3. ООО УК «Аксиома» Генеральный директор – Артемова Полина Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

4. ООО «Апрель-Менеджмент» Генеральный директор – Савинов Олег Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 73-01-08.

5. ООО «УК Аврора» Генеральный директор – Пархаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

6. ООО УК «Арсенал» Генеральный директор –Хамматов Саид Рафикович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

7. ООО «АДС Тулы» Генеральный директор – Сысоев Павел Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

8. ООО УК «Базис» Генеральный директор – Пархаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

9. ООО «Велиград» Генеральный директор – Мельников Олег Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-788-97-71.

10. ООО «Внешстрой-Коммунсервис» Генеральный директор – Мерзляков Кирилл Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54, 52-54-54.

11. ООО УК «ГАММА» Генеральный директор – Сельков Александр Евгеньевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

12. ООО УК «Горизонт» Генеральный директор – Кочеткова Наталья Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

13. ООО «Губерния» Директор – Соколов Алексей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

14. ООО «ДВИЖЕНИЕ» Генеральный директор – Аверин Виктория Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-963-49-94.

15. ООО «Дивин» Генеральный директор – Афанасьева Марина Евгеньевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-905-111-23-00.

16. ООО «Другое Дело» Генеральный директор – Тарасов Илья Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

17. ООО «УК Дельта» – Генеральный директор Краев Иван Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

18. ООО «ДомСервис» Генеральный директор – Кожин Александр Вячеславович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-960-605-95-17.

19. ООО «УК «Домофонд» Генеральный директор – Брик Евстория Гариевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 79-04-51.

20. ООО «Жилищная Управляющая Компания» Генеральный директор – Кондрашова Татьяна Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

21. ООО «Жилцентр» Генеральный директор – Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 25-00-25.

22. ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР» Генеральный директор – Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 25-00-25.

23. ООО УК «Жилхоз» Советского района города Тулы Генеральный директор – Ковальков Геннадий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54

24. ООО «Жилищно-строительная Компания» Генеральный директор – Чижов Лев Константинович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

25. ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» Генеральный директор – Крутов Олег Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-71-63.

26. ООО УК «ЖКС» Генеральный директор - Герасимов Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

27. ООО «УК «ЗеленГрадъ» Генеральный директор – Савинов Олег Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 73-01-08.

28. ООО УК «Индустрия Сервиса» Генеральный директор – Козлов Иван Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-963-934-01-03.

29. ООО «Инженер Про» Генеральный директор – Фомин Михаил Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 72-53-27, 8-920-740-07-70.

30. ООО «Инженер Про Центр» Генеральный директор – Фомин Михаил Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 72-53-27, 8-920-740-07-70.

31. ООО «УК «Квартал» Генеральный директор – Круглов Олег Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

32. ООО «Косогорец» Генеральный директор – Заварзин Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

33. ООО «Кировский» Генеральный директор – Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

34. ООО «УК Кировский» Генеральный директор – Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

35. ООО «УК Комфорт» Генеральный директор – Мищенко Андрей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-00-07.

36. ООО «Комфортсервис» Генеральный директор – Зверев Вадим Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-999-782-64-56.

37. ООО «Коммунальный стандарт» Генеральный директор – Масленников Сергей Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

38. ООО «Куб» Генеральный директор – Шатрова Елена Павловна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

39. ООО УК «Левобережный» Генеральный директор – Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-788-97-71.

40. ООО «Лучший Дом» Генеральный директор – Адамова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.

41. ООО «УК Левша» Генеральный директор – Аникина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

42. ООО УК «Лига ЖКХ» Генеральный директор – Орлова Светлана Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

43. ООО «Магистраль» Генеральный директор – Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-962-274-85-85.

44. ООО УК «МИР» Генеральный директор – Сельков Александр Евгеньевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

45. ООО «УК Мастер-Сервис» Генеральный директор – Косъянченко Константин Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

46. ООО «Межмуниципальная управляющая компания» Генеральный директор – Юрченко Дмитрий Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

47. ООО «УК «Наша» Генеральный директор – Акинина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

48. ООО УК «Наш Дом» Генеральный директор – Бакун Галина Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.

49. ООО «Наш район» Генеральный директор – Костолындина Ольга Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-906-624-94-18.

50. ООО «Наш Ресурс» Директор – Сихинин Михаил Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

51. ООО «Новая УК» Генеральный директор – Ефанов Алексей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-930-790-27-27.

52. ООО «УК «Новострой» Генеральный директор – Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-902-696-22-20.

53. ООО «Новый строй71» Генеральный директор – Семенов Максим Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-55-11.

54. ООО «Новый город» Генеральный директор – Борзикова Надежда Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

55. ООО «УК «Новый коммунальный путь» Генеральный директор – Боровиков Виктор Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-48-90.

56. ООО «УК «Новые Черемушки» Генеральный директор – Комаров Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

57. ООО «УК «Новое время» Генеральный директор – Дедюля Ольга Геннадьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

58. ООО «Новые Технологии Комфорта» Генеральный директор – Федоров Дмитрий Игоревич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 38-58-41.

59. ООО «ОСТ-Сервис» Генеральный директор – Дорогов Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

60. ООО «Сервисная Компания Оптима» Генеральный директор – Сорокин Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-930-650-48-74.

61. ООО «Оружейная Столица» Генеральный директор – Янюк Полина Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-68-50.

62. ООО «Оружейная слобода» Генеральный директор – Бондарев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

62. ООО «Орбита» Генеральный директор – Данилин Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

63. ООО Управляющая компания «Платоновский лес» Генеральный директор – Мужилова Ольга Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70-10-74.

64. ООО «Плехановская УК» Генеральный директор – Сапронов Вячеслав Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-188-23-95.

65. ООО «Производственная жилищно-ремонтная компания» (ПЖРК) Генеральный директор – Ионова Надежда Борисовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

66. ООО «УК ПОДЪЕМ ДОМ» Генеральный директор - Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 35-34-93.

67. ООО «УК Подъем» Генеральный директор – Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 35-34-93.

68. ООО «УК Ресурс» Генеральный директор – Брунцов Сергей Васильевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

69. ООО «Развитие Сервис» Генеральный директор – Тарасов Иван Вячеславович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

70. ООО «РСК-71» Генеральный директор – Воронин Михаил Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

71. ООО «УК «Родной дом» Генеральный директор – Фомина Ирина Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

72. ООО «Согласие» Генеральный директор – Фаршатова Любовь Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-61-16; 71-61-16.

73. ООО УК «Современник» Генеральный директор – Позднякова Оксана Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-910-700-10-89.

74. ООО «Союз» Генеральный директор – Дроздов Кирилл Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-968-07-19.

75. ООО «УК «Сиди дома» Генеральный директор – Зыкус Артем Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-915-696-74-22, 8-902-901-06-92.

76. ООО «УК «Солнечный город» Генеральный директор – Прохоров Владимир Евгеньевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.

77. ООО «Свои» Генеральный директор – Ильина Елена Михайловна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

78. ООО «Свой дом» Генеральный директор – Смирнов Михаил Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

79. ООО «УК Северная Мыза» Генеральный директор – Рогов Александр Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-950-900-90-67.

80. ООО «Спектр» Генеральный директор – Синченко Ольга Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

81. ООО «Смарт-Сервис» Генеральный директор – Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-902-696-22-20.

82. ООО «СтройМАКС» Генеральный директор – Липенцов Андрей Львович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-00-07.

83. ООО «Стимул71» Генеральный директор – Мишукова Анастасия Олеговна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-763-71-71.

84. ООО «Старт» Генеральный директор – Кирьянова Елена Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

85. ООО «УК Стандарт ЖКХ» Генеральный директор – Анисимов Дмитрий Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 38-46-33, 79-29-11.

86. ООО «Соседи» Генеральный директор – Поздин Владимир Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

87. ООО «СпецСтрой» Генеральный директор – Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-950-906-88-61 (для МКД на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для МКД на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для МКД в мкр. Левобережный), 56-54-54, 8-920-277-32-44 (для МКД в Пос. Петровский)

88. ООО УК «Светлый дом» Генеральный директор – Романова Мария Александровна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

89. ООО «СтройТехМонтаж» Генеральный директор – Балашов Кирилл Ильич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

90. ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз) Генеральный директор – Голомысов Дмитрий Петрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

91. ООО «УК ТЕМП» Генеральный директор – Маркелова Олеся Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-995-610-92-20.

92. ООО «ТРИС» Генеральный директор – Есина Мария Игоревна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-61-31, 56-54-54.

93. ООО Управляющая компания «Тулица» Генеральный директор – Юрчикова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70-10-74.

94. ООО УК «ТОКТО» Генеральный директор – Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

95. ООО «Тульская городская управляющая компания» Генеральный директор – Аливохина Марина Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-78-80.

96. ООО «Тульский техник» Генеральный директор – Кутепов Сергей Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-952-185-70-38.

97. ООО «Турбина» Генеральный директор – Турбин Сергей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

98. ООО «УютДом» Генеральный директор – Дивногорцев Игорь Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-00-07.

99. ООО «Фаворит» Генеральный директор – Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

100. ООО «Феникс» Генеральный директор – Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-962-274-85-85.

101. ООО «УК "Центральная» Генеральный директор – Макеева Светлана Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.

102. ООО «УК «Эталон» Генеральный директор – Северьянов Денис Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-194-77-78.

103. ООО «Этажи» Генеральный директор – Сазонов Михаил Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.

104. ООО Управляющая компания «Южная» Генеральный директор – Щипцова Ирина Валерьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70-10-74.

105. ООО «ЭЛИТ ДОМ» Генеральный директор – Денисенко Юлия Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-77-20.

Ресурсоснабжающие организации:

1. МКП «Тулагорсвет» – 36-42-75;

2. АО «Тулатеплосеть» – 42-53-23; 42-53-21;

3. АО «Тулагорводоканал» – 42-53-34; 42-53-26;

4.АО «Тульские городские электрические сети» – 74-93-50;

5.ПАО «Россети Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» – 33-66-12;

6. АО «Тулагоргаз» – 04, 104, 004, 25-36-04;

7. АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90;

Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).