В Тульской области разнорабочий украл у коллеги смартфон

Фото из архива Myslo

Молодой человек задержан и уже признался в содеянном.

В дежурную часть МО МВД России «Алексинский» обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что из его шкафчика в складской раздевалке пропал смартфон. Сыщики просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность вора – им оказался 22-летний коллега потерпевшего.

Злоумышленник признался в хищении, гаджет уже вернули законному владельцу. В пресс-службе тульского УМВД сообщили, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.