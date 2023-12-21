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В Тульской области разнорабочий украл у коллеги смартфон
Фото из архива Myslo

В Тульской области разнорабочий украл у коллеги смартфон

Молодой человек задержан и уже признался в содеянном.

В дежурную часть МО МВД России «Алексинский» обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что из его шкафчика в складской раздевалке пропал смартфон. Сыщики просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность вора – им оказался 22-летний коллега потерпевшего.

Злоумышленник признался в хищении, гаджет уже вернули законному владельцу. В пресс-службе тульского УМВД сообщили, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фотограф:
сегодня, в 22:33 0
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