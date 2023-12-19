Безработный житель Ясногорска украл у пенсионерки золотые украшения

Мужчина задержан и признался в преступлении.

В Ясногорске полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка заявила, что из её квартиры пропали золотые украшения.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, безработный 40-летний мужчина. В настоящее время в отделе МВД России по Ясногорскому району проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.