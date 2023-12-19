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150 туляков госпитализировали в больницу с пневмонией
Фото Алексея Пирязева

150 туляков госпитализировали в больницу с пневмонией

Среди них 45 – дети.

В больницы региона с диагнозом «пневмония» госпитализировано 150 человек. Из них 45 — дети до восемнадцати лет. Такую статистику за прошлую неделю дали в региональном минздраве по запросу Myslo.

С гриппом госпитализировали двоих детей и одного взрослого. В стационаре с коронавирусной инфекцией находятся 53 жителя региона. Из них 11 — несовершеннолетние. По статистике регионального Роспотребнадзора, на прошедшей неделе зарегистрировали 282 случая COVID-19. «Ковидная» пневмония у 16 человек.

Вакцинация против COVID-19 входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Как рассказали в санитарном ведомстве, на текущий момент эпидситуация по ковиду не требует массовой вакцинации населения.

Пока нет и оснований для возвращения масочного режима. Но носить маски сейчас, в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, рекомендуется.

— Посещая места массового скопления людей, торговые центры, пользуясь услугами общественного транспорта — не забывайте носить маски, — резюмировали в санитарном ведомстве.

Напомним, накануне в Китае сообщили об общенациональном росте числа пациентов с респираторными заболеваниями среди детей, особенно микоплазменной пневмонией. Позднее, как писали в ТАСС, стало известно о вспышках этого заболевания еще в нескольких странах. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России регистрируют случаи микоплазменной инфекции, но при этом появления более тяжелых форм не наблюдается, а ситуация с заболеваемостью находится на полном контроле ведомства.

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сегодня, в 13:24 −2
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