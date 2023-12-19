Туляки заметили полупустые хлебные полки в магазинах: это перед подорожанием?

На днях туляки обнаружили, что в некоторых магазинах хлеба на полках стало меньше. А где-то и вовсе были пустые полки. Туляки попросили Myslo разобраться.

Почему нет хлеба?

Как рассказали Myslo представители Тульского хлебокомбината, отгрузки осуществляются в полном объеме. Возможные единичные случаи с пустыми полками связаны с нерасчищенными дорогами по городу из-за снегопадов:

— Проехать, особенно во дворах, невозможно. Из-за этого бывают задержки, либо продукция вообще возвращается назад на завод, так как доступа к магазинам нет.

Любовь Демидова, директор Болоховского хлебокомбината, рассказывает:

— Мы свой хлеб в крупные сети не возим, только в небольшие сети и частные магазины. Кроме того, на нас лежит забота об обеспечении свежим хлебом сельских жителей — у них крупных торговых сетей нет. Из-за непогоды все дороги оказались непроезжими. Машины с хлебом попросту возвращались назад.

Хлеб подорожает?

Цены на хлеб в России растут, несмотря на рекордный урожай зерновых в этом году. По данным Росстата, с января 2022 года до октября 2023-го цена за килограмм хлеба в среднем по России выросла с 63 до 73 рублей.

Эксперты считают, что повышение цен на хлеб со стоимостью зерна на связано. На цену влияет стоимость энергоресуросов, транспорта и упаковки, рабочей силы и логистики.

Российским производителям хлеба на фоне роста себестоимости производства сдерживать рост цен все сложнее. РБК со ссылкой на исполнительного директора Национального союза хлебопечения сообщает о возможном повышении отпускных цен у производителей до конца года на 7–10%.

На днях в сети завирусился документ от Кимовского хлебокомбината: в письме партнерам хлебопеки сообщили о грядущем подорожании хлеба на 25%. Что это значит? Подорожает ли весь хлеб? Задали вопросы производителям.

Сотрудники Кимовского хлебокомбината подтвердили, что письмо — подлинное. Цену на хлеб они действительно подняли, но только для партнеров—индивидуальных предпринимателей. В торговых сетях подорожания не будет. Также не будут поднимать цену на кимовский хлеб и в областном центре, только в районах.

— Мы два года не повышали цен, в то время как у всех остальных хлебокомбинатов они росли, — рассказали сотрудники Кимовского хлебокомбината. — И что такое 25%? Это 6 рублей на буханку, а на булочки — 60-80 копеек. При этом отпускная цена нашего хлеба все равно ниже, чем у других. При производстве нашего хлеба мы используем натуральное яйцо — посмотрите, как оно подорожало!

Болоховский хлебокомбинат пока о повышении цен не говорит, но экономику считает:

— Все дорожает: мука за последнее время на 30% подросла в цене, оборудование, запчасти, ГСМ — всё! В ближайшее время наш хлеб дорожать не будет, а после Нового года будем смотреть по ситуации.

Представители Тульского хлебокомбината заверили, что повышать цены в ближайшие месяцы не планируют.

Власти страны останавливают рост цен с помощью ряда мер. Сейчас рассматривается вопрос об установлении ограничений на торговые наценки для продуктов первой необходимости на уровне 10-15%, введен также временный запрет на экспорт твердых сортов пшеницы до конца мая 2024 года. По прогнозам специалистов, в первой половине следующего года рост цен на хлеб будет умеренным.