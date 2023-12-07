В Туле мужчина случайно убил прохожего у кофейни

В Туле 40-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести здоровью потерпевшего и причинении смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что 8 ноября обвиняемый поругался с прохожим около «Кофе Культа», расположенного по адресу: улица Советская, 10. Вербальный конфликт довольно быстро перерос в драку и обвиняемый ударил оппонента по лицу, причинив ему черепно-лицевую травму. От удара потерпевший упал, ударившись головой об асфальт. От полученной травмы он скончался в больнице спустя пару дней.

Следующее заседание по данному уголовному делу состоится 8 декабря.