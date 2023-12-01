В Туле названы вакансии с зарплатой до 130 000 рублей в сфере юриспруденции

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии в юриспруденции за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Рейтинг выглядит так:
- Юрисконсульт — от 130 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89995517.
- Руководитель юридического отдела — от 120 000 до 120 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87997770.
- Юрисконсульт — от 50 000 до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89728095.
- Ведущий юрисконсульт — от 92 400 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89965863.
- Ведущий юрист — до 92 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89964324.
- Юрист-регистратор — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89616700.
- Юрист по сопровождению сделок — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88284556.
- Юрист (представление интересов в судах) — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89744588.
- Заместитель начальника юридического отдела — от 55 000 до 60 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89829275.
- Юрист-эксперт — до 53 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89432652.