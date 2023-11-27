Тульский суд перенес заседание по делу Дианы Гришиной

Фото Артема Жильцова

Центральный райсуд Тулы отложил судебное заседание в отношении экс-замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Дианы Гришиной. Ее обвиняют в получении взяток на сумму более 4,6 млн рублей по ч.6 ст. 290 УК РФ.

27 ноября Диана Гришина дала показания. В сегодняшнем заседании заслушали свидетелей. Дальнейшее рассмотрение дела отложили для предоставления доказательств стороной защиты.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, следующая дата заседания назначена на 4 декабря в 12 часов.

Напомним, экс-замминистра природных ресурсов Диану Гришину задержали 17 ноября 2022 года. Как уже ранее писал Myslo, ее дело связано с делом бизнесмена Валерия Гринцова. Мужчину признали виновным в незаконной разработке природного месторождения песка в Веневском районе и получении дохода на сумму в 96 млн рублей. Год спустя по подозрению в получении крупной взятки от бизнесмена были задержаны должностные лица регионального министерства природных ресурсов Евгения Половинкина и Диана Гришина. Кроме этого, в уголовном деле фигурирует и муж Гришиной — он выступал в качестве посредника при передаче взяток.

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