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Тульский суд перенес заседание по делу Дианы Гришиной
Фото Артема Жильцова

Тульский суд перенес заседание по делу Дианы Гришиной

Судебное заседание отложили для предоставления доказательств стороной защиты.

Центральный райсуд Тулы отложил судебное заседание в отношении экс-замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Дианы Гришиной. Ее обвиняют в получении взяток на сумму более 4,6 млн рублей по ч.6 ст. 290 УК РФ.

27 ноября Диана Гришина дала показания. В сегодняшнем заседании заслушали свидетелей. Дальнейшее рассмотрение дела отложили для предоставления доказательств стороной защиты.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, следующая дата заседания назначена на 4 декабря в 12 часов.

Напомним, экс-замминистра природных ресурсов Диану Гришину задержали 17 ноября 2022 года. Как уже ранее писал Myslo, ее дело связано с делом бизнесмена Валерия Гринцова. Мужчину признали виновным в незаконной разработке природного месторождения песка в Веневском районе и получении дохода на сумму в 96 млн рублей. Год спустя по подозрению в получении крупной взятки от бизнесмена были задержаны должностные лица регионального министерства природных ресурсов Евгения Половинкина и Диана Гришина. Кроме этого, в уголовном деле фигурирует и муж Гришиной — он выступал в качестве посредника при передаче взяток.

Читайте по теме: Как тульская чиновница сделала миллионы из песка: взятки в кафе, липовая лицензия и муж-курьер

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Фотограф:
сегодня, в 17:26 +1
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Люди
Диана Гришина
Место
Центральный районный суд

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