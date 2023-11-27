Пожар на ул. Оборонной: в квартире был 1,5-метровый слой мусора

Стали известны некоторые подробности сегодняшнего пожара на ул. Оборонной в Туле. Оказалось, что приехавшие на вызов столкнулись с тем, что пол квартиры был покрыт слоем мусора примерно в 1,5 метра высотой. Огнеборцы не могли поместиться в полный рост, и им приходилось передвигаться на корточках. По нашей информации, на поиски тела хозяина жилища и ликвидацию открытого горения ушло более трех часов!

Напомним, сообщение о пожаре в доме № 91 по ул. Оборонной поступило в 6.45, первый расчет прибыл уже через четыре минуты. На месте работали шесть расчетов, которые спасли трех человек.

В результате происшествия погиб 59-летний мужчина. По данному факту региональный Следственный комитет проводит проверку.