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На ул. Октябрьской водитель УАЗа не смог ехать за трамваем

На ул. Октябрьской водитель УАЗа не смог ехать за трамваем

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию еще одно видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. Запись сделана на повороте с ул. Демидовская Плотина на ул. Октябрьскую. На ней видно, как водитель УАЗа не вытерпел и обогнал трамвай по путям встречного направления.

«Водители все наглее и наглее», — возмутился автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор:
сегодня, в 16:06 +4
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