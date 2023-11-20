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Смертельное ДТП с грузовиком Wildberries: прокуратура проверит, была ли обработана дорога

Смертельное ДТП с грузовиком Wildberries: прокуратура проверит, была ли обработана дорога

В результате происшествия погибли два человека.

Прокуратура Ленинского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП на 177-м км автодороги М-2 «Крым». На место происшествия выезжала и. о. прокурора Ленинского района Вероника Пирогова.

«Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги также находится на контроле в прокуратуре района. Кроме этого, прокуратура даст оценку деятельности компетентных органов по надлежащему содержанию дорожного полотна. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Как стало известно Myslo, один из участников ДТП рассказал, что он ехал в направлении Москвы за ГАЗелью, которая везла пластиковые окна. Внезапно водитель резко затормозил и начал уходить вправо, после чего стало видно грузовую ГАЗель Wildberries, водитель которой опустил голову. Через мгновение после этого произошло столкновение. 

В данный момент рассматриваются две версии автоаварии: сон за рулем и внезапное ухудшение самочувствия у предполагаемого виновника столкновения.

 

Напомним, утром 20 ноября на 177-м километре трассы М-2 «Крым» в районе деревни Самылинки столкнулись две ГАЗели, Ford Focus и SsangYong Kyron. 

В аварии погибли водители ГАЗелей. По данным минздрава Тульской области, также в ДТП пострадали три человека. Мужчины 27 и 38 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу им. Д. Я. Ваныкина. 45-летний пострадавший от транспортировки в стационар отказался.
 

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Автор:
сегодня, в 14:12 +2
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