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Появилось видео со взрывом беспилотника над Киреевским районом

Появилось видео со взрывом беспилотника над Киреевским районом

Летательный аппарат был сбит в 5.17 утра.

В социальных сетях пользователи публикуют видео со взрывом беспилотника в небе над Киреевским районом Тульской области. На записях слышно двигатель пролетающего БПЛА, взрыв и вспышку. По словам местных жителей, особенно громкий звук был над северо-западной частью города Киреевска.

«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», — сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Напомним, по данным министерства по региональной безопасности Тульской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, реагирование экстренных служб организовано.

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