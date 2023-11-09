Руководитель СУ СК по Тульской области проведет прием граждан по противоправным действиям мигрантов

Фото пресс-службы СУ СКР по Тульской области

15 ноября в 11 часов руководитель Следственного управления СК РФ по Тульской области Владимир Усов проведет тематический личный прием. На встрече генерал-майор готов выслушать граждан о фактах нарушения миграционного законодательства, противоправных действий, совершенных мигрантами и дать соответствующие разъяснения.

— Личный прием будет проводится с 11:00 до 13:00 в здании Следственного управления по адресу: г. Тула, ул. Свободы, д. 32, — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Желающие попасть на личный прием к руководителю могут обратиться по телефону: 8 (4872) 30-49-06, 8 (4872) 30-49-44, а также через официальные аккаунты Следственного управления СК России по Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».

Ссылка «ВКонтакте»: https://vk.com/tulasledcom

Ссылка «Телеграм»: https://t.me/SU_SKR71