В Тульской области на трассе М-2 перевернулась «Нива»

6 ноября в 7.50 на 136-м километре М-2 «Крым» в Заокском районе водитель ВАЗ-21223 не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
Согласно данным УГИБДД, водитель получил различные травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
Водитель не справился с управлением: машина вылетела с дороги и опрокинулась.
6 ноября в 7.50 на 136-м километре М-2 «Крым» в Заокском районе водитель ВАЗ-21223 не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
Согласно данным УГИБДД, водитель получил различные травмы. Ему оказали медицинскую помощь.