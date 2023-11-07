УГИБДД по Тульской области

В Тульской области на трассе М-2 перевернулась «Нива»

Водитель не справился с управлением: машина вылетела с дороги и опрокинулась.

6 ноября в 7.50 на 136-м километре М-2 «Крым» в Заокском районе водитель ВАЗ-21223 не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Согласно данным УГИБДД, водитель получил различные травмы. Ему оказали медицинскую помощь.