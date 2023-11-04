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Смертельное ДТП под Грумантами: водитель выехал на встречную полосу

Смертельное ДТП под Грумантами: водитель выехал на встречную полосу

В результате неудачного маневра водитель погиб.

Сегодня в 10:15 на 203-ем километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области 37-летний водитель «Хендай», по предварительной информации, выехал на полосу встречного направления и врезался в «Лада Веста», сообщает Госавтоинспекция.

В результате ДТП травмы получили пассажиры обоих автомобилей. Ехавшая в «Хендай» 41-летняя женщина и 8-летняя девочка госпитализированы. Также в медучреждение доставлены пассажиры «Лады»: женщины 37 и 64 лет, 8-летняя девочка и 5-летний мальчик. 42-летнему водителю медицинская помощь оказана на месте. 

В ДТП погиб водитель автомобиля «Хендай». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось о трех участниках ДТП. Третьим указан был грузовик. По уточненной информации, водитель грузовика остановился, чтобы помочь участникам аварии, именно он вызвал оперативные службы на место происшествия. 

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