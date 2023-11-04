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У Тульского драмтеатра появился президент

У Тульского драмтеатра появился президент

Должность директора остается вакантной.

Сергей Борисов официально занял должность президента Тульского академического театра драмы с 3 ноября. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина представила в пятницу коллективу театра Сергея Борисова в новом статусе. Татьяна Вячеславовна отметила, что назначение президента театра на региональном уровне происходит в Тульской области впервые.

Исполняющим обязанности генерального директора ТАТД стал Александр Васильевич Зайцев, много лет занимающий должность первого заместителя гендиректора театра.

3 ноября в Министерстве культуры Тульской области был подписан приказ об объявлении конкурса на замещение вакантной должности генерального директора Тульского академического театра драмы.

На встрече с сотрудниками театра министр культуры рассказала о том, какими функциями наделён президент и о том, что многолетний опыт Борисова по управлению театром будет по-прежнему востребован. Как президент, Сергей Борисов будет принимать участие в разработке художественной политики театра, в решении вопросов совершенствования деятельности Тульского академического театра драмы; представлять театр на международных мероприятиях, в государственных и общественных организациях; участвовать в конференциях, семинарах, выставках, творческих встречах, фестивалях; консультировать по вопросам комплектования, хранения, собирания произведений культуры, предметов старины и шедевров мирового искусства и их публичного представления, а также по вопросам сохранения, восстановления и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, входящих в состав организации культуры и искусства, а также осуществлять консультационную работу по вопросам проектных, строительных и ремонтных работ в театре.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин города-героя Тулы Сергей Борисов руководит ТАТД более сорока лет. В 1981 году Сергей Михайлович пришёл в театр драмы на должность директора, 1 марта 2017 года – стал генеральным директором, а 3 ноября 2023 года – президентом Тульского академического театра драмы.

 

сегодня, в 12:05 −1
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