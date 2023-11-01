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Туляка обвиняют в подделке документов по расчистке реки Шиворонь
Фото СУ СКР по Тульской области

Туляка обвиняют в подделке документов по расчистке реки Шиворонь

Обвиняемого в мошенничестве задержали; ущерб он погасил полностью.

Второй отдел по особо важным делам регионального СУ СКР расследует уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

С 2021 по 2022 год руководитель одной из коммерческих организаций заключил контракт на расчистку реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах с региональным Министерством природных ресурсов и экологии. Путем обмана обвиняемый изготовил и предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных подрядчиком работ. Мужчина причинил ущерб Министерству на сумму свыше 2 млн. рублей.

– В настоящее время руководитель коммерческой организации задержан, ему предъявлено обвинение. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый добровольно погасил имеющийся перед Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области ущерб в полном объеме, – рассказали в региональном главке следственного комитета.

Сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу продолжается. Свидетелей допросили, изъяли документацию, имеющую значение для следствия, назначили судебные экспертизы. Принимаются меры к устранению допущенных подрядчиком нарушений при выполнении работ в рамках государственного контракта.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор:
сегодня, в 11:53 +1
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Место
ШивороньУзловской районКиреевский районСУ СКР по Тульской области

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