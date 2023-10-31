В Скуратово рецидивист украл у бывших работодателей 29 телефонов

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Полицейские оперативно задержали мужчину. Он признался в содеянном.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» обратился замдиректора коммерческой фирмы. Он рассказал, что из подсобки в здании на ул. Скуратовской пропали 29 мобильных телефонов, который выдавались сотрудникам организации для служебных нужд.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что мобильники похитил судимый 48-летний бывший работник организации. Мужчина был задержан и признался в преступлении.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».