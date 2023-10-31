Фотограф-анималист из Тулы победила в конкурсе «Золотая черепаха-2023»

Церемония награждения победителей конкурса The Golden Turtle 2023 состоялась 27 октября. Работа Татьяны Шаньшиной «В ожидании чуда» стала финалистом в специальной номинации «Дикая природа Москвы».

Татьяна рассказала, что именно бобры больше 15 лет назад вдохновили взять в руки камеру и начать снимать — захотелось не просто видеть этих интересных животных, но иметь возможность запечатлеть их.

— В декабре 2022 года от коллег-фотографов узнала, что в Москве в Главном ботаническом саду на реку Лихоборку приходит в одно и тоже время кормиться бобр. Я решила попытать удачу и поехала из Тулы в гости к этому зверю. День выдался достаточно снежным, но это не помешало съемке. Я пришла на место раньше и стала ждать обитателя реки. Снег то усиливался, то прекращался, и вот показался бобр. Он вылез на мелководье и принялся кушать веточки. Немного утолив свой голод, бобр принялся расчесывать свой мех лапками. На этой фотографии очень похоже, что бобр в положении, а может просто наел такой животик. Я была рада, что встреча удалась! — рассказала фотограф.

Для Татьяны награда в конкурсе значит очень много:

— Золотая Черепаха — это крутой фотоконкурс, попасть в его финал уже достижение, а ещё оказаться в десятке победителей это настоящее счастье! Следующий шаг — занять место в основных номинациях и к этому буду стремиться конечно же. А пока моя работа «В ожидании чуда» весит на фестивале «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке в Москве.

Читайте также:

Почему не все синицы синие: тульский фотограф-анималист рассказала о фотоохоте на птиц