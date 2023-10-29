  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Болохово торопыга на Haval едва не устроил ДТП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Болохово торопыга на Haval едва не устроил ДТП
Стоп-кадр из видео

В Болохово торопыга на Haval едва не устроил ДТП

Видео с опасной дорожной ситуацией появилось в Сети.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Соловцова в городе Болохово Тульской области.
 
«Было в Болохово, на улице Соловцова. Виновата, конечно, машина „Ozon“: парковаться на встречке — „высший пилотаж“ (жаль номера не видно). Но дедулька на Haval (О497КВ71) тоже не убедился в безопасности маневра. На этот раз обошлось, так как в населенном пункте скорость была небольшой. Но осадочек остался», - написал автор видео.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Новомосковске водитель ГАЗели едва не раздавил трех пешеходов
Дежурная часть
В Новомосковске водитель ГАЗели едва не раздавил трех пешеходов
сегодня, в 16:44, 12 695 2
В Туле водитель наглядно показал воспитанность и знание ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель наглядно показал воспитанность и знание ПДД
сегодня, в 11:11, 9 1508 2
В Новомосковске встретили торопливого нарушителя ПДД
Дежурная часть
В Новомосковске встретили торопливого нарушителя ПДД
29 октября, в 21:06, 12 1175 0
В Туле водитель белого BMW решил, что с аварийкой можно встать и против движения
Дежурная часть
В Туле водитель белого BMW решил, что с аварийкой можно встать и против движения
29 октября, в 15:51, 47 2127 -1
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
29 октября, в 18:02 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автор
Место
Тульская областьБолохово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Карпова большегруз Scania сбил пешехода
На ул. Карпова большегруз Scania сбил пешехода
В Туле на улице Кирова столкнулись две иномарки
В Туле на улице Кирова столкнулись две иномарки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.