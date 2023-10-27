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Тулякам в прямом эфире расскажут, что делать, если нет средств для оплаты ипотеки

Тулякам в прямом эфире расскажут, что делать, если нет средств для оплаты ипотеки

На вопросы ответит руководитель регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования.

2 ноября в 12.00 в группе регионального правительства «ВКонтакте» пройдет прямой эфир на тему «Нет средств для оплаты ипотеки: что делать и какие варианты решения проблемы». На вопросы ответит Ольга Юдина,
руководитель регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Во время эфира затронут такие темы:

  • Какие есть варианты взаимодействия с кредитором при возникновении просрочек по платежам?
  • Как использовать возможности снижения ежемесячной платы по ипотеке?
  • Можно ли продать предмет ипотеки?
  • Что делает кредитор при возникновении долга по ипотечному кредиту?

Вопросы можно оставить в комментариях по ссылке.

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