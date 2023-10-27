Тулякам в прямом эфире расскажут, что делать, если нет средств для оплаты ипотеки

На вопросы ответит руководитель регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования.

2 ноября в 12.00 в группе регионального правительства «ВКонтакте» пройдет прямой эфир на тему «Нет средств для оплаты ипотеки: что делать и какие варианты решения проблемы». На вопросы ответит Ольга Юдина,

руководитель регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Во время эфира затронут такие темы:

Какие есть варианты взаимодействия с кредитором при возникновении просрочек по платежам?

Как использовать возможности снижения ежемесячной платы по ипотеке?

Можно ли продать предмет ипотеки?

Что делает кредитор при возникновении долга по ипотечному кредиту?

Вопросы можно оставить в комментариях по ссылке.