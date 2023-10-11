На Восточном обводе сбили велосипедиста

По предварительной информации, ДТП произошло на пешеходном переходе.

Днем 11 октября на Восточном обводе в Туле, в районе пешеходного перехода напротив ул. Защитников Тулы кроссовер Mitsubishi Outlander сбил велосипедиста.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, после осмотра пострадавшего медики приняли решение о его госпитализации. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Из-за аварии образовалась внушительная пробка в направлении ул. Оборонной.

По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем Mitsubishi находился 52-летний мужчина. Пострадавшему 41 год, предполагается, что он пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда.