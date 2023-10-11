  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На Восточном обводе сбили велосипедиста - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Восточном обводе сбили велосипедиста

На Восточном обводе сбили велосипедиста

По предварительной информации, ДТП произошло на пешеходном переходе.

Днем 11 октября на Восточном обводе в Туле, в районе пешеходного перехода напротив ул. Защитников Тулы кроссовер Mitsubishi Outlander сбил велосипедиста.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, после осмотра пострадавшего медики приняли решение о его госпитализации. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Из-за аварии образовалась внушительная пробка в направлении ул. Оборонной.

photo_2023-10-11_15-20-19 (2).jpg

По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем Mitsubishi находился 52-летний мужчина. Пострадавшему 41 год, предполагается, что он пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Автор:
сегодня, в 15:26 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпроисшествиясбили велосипедиста
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Реставрация двух исторических домов на ул. Металлистов обойдется Туле почти в 900 млн рублей
Реставрация двух исторических домов на ул. Металлистов обойдется Туле почти в 900 млн рублей
Туластат назвал среднюю зарплату в регионе
Туластат назвал среднюю зарплату в регионе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.