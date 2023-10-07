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На Toyota Land Cruiser неприлично стоять в пробке?

На Toyota Land Cruiser неприлично стоять в пробке?

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Алекс Р. прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые недалеко от поворота на село Маслово в Туле. На записи видно, как водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения.

«Хотел бы рассказать, о возмутительном поведении водителя Toyota Land Cruiser с госномером у241уа777. Я двигался по дороге 70К-246. 22 сентября, в 16:30, в районе дома 3-А по ул. Владимирской в селе Маслово водитель указанного выше автомобиля совершил выезд на встречную полосу через сплошную линию, решив таким образом объехать пробку. В результате мне, как водителю двигавшемуся во встречном направлении, пришлось применить экстренное торможение для предотвращения столкновения. После непродолжительного „диалога“ водитель Toyota продолжил движение по встречной полосе», — написал автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Автор:
сегодня, в 14:06 +2
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