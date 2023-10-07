На Toyota Land Cruiser неприлично стоять в пробке?

Алекс Р. прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые недалеко от поворота на село Маслово в Туле. На записи видно, как водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения.

«Хотел бы рассказать, о возмутительном поведении водителя Toyota Land Cruiser с госномером у241уа777. Я двигался по дороге 70К-246. 22 сентября, в 16:30, в районе дома 3-А по ул. Владимирской в селе Маслово водитель указанного выше автомобиля совершил выезд на встречную полосу через сплошную линию, решив таким образом объехать пробку. В результате мне, как водителю двигавшемуся во встречном направлении, пришлось применить экстренное торможение для предотвращения столкновения. После непродолжительного „диалога“ водитель Toyota продолжил движение по встречной полосе», — написал автор видео.

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